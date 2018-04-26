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Хоким города Ташкента Рахмонбек Усманов

Бывшего хокима Ташкента назначили замначальника "Узавтотранса"

© almaty.gov.kz
В Узбекистане
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Он возглавлял администрацию столицы с 2011 года, информации о новом главе хокимията пока не поступало.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Рахмонбека Усманова, с 2011 года занимавшего пост хокима Ташкента, в четверг утром назначили заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта. Об этом сообщается на сайте организации.

Информации о назначении нового хокима пока не поступало. Имя нового главы Ташкента могут назвать в четверг.

Рамхонбек Усманов исполнял обязанности хокима с февраля 2011 по март 2012 года, затем занимал этот пост. В 2005-2011 году работал первым заместителем хокима по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, промышленности, благоустройства и предпринимательства. С 2001 по 2005 год был первым заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района и хокимом Яккасарайского района.

Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта занимается контролем и обеспечением порядка в указанных сферах. Существует с 1998 года.

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Теги:
хокимият, Ташкент, Узбекистан, Хокимият, Ташкент, Отставки и назначения



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