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Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение о торговых домах

Узбекистан и Туркменистан откроют торговые дома в обеих странах

Пресс-служба Минвнешторга
В Узбекистане
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Соответствующее соглашение в четверг подписали в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В четверг представители Министерства внешней торговли Узбекистана и Туркменистана подписали соглашение о создании торговых домов на территории обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Минвнешторга.

По словам министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева, открытие таких организаций позволит республикам увеличить в ближайшем будущем объемы торговли и создать условия для установления контактов в деловых кругах.

Соглашение подписали в рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

Лидер Туркменистана прибыл в РУ в понедельник. Президенты успели подписать ряд соглашений в торгово-экономической, инвестиционной и прочих сферах, провести встречу тет-а-тет и открыть культурные объекты в Ташкенте и других регионах, среди них — парк "Ашхабад" и Дом дружбы Узбекистана и Туркменистана.

 

 

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Теги:
министерство, Соглашение, Туркмения, Министерство внешней торговли Узбекистана, Туркменистан, Узбекистан, Экономические организации



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