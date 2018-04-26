Узбекистан и Туркменистан откроют торговые дома в обеих странах

Соответствующее соглашение в четверг подписали в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В четверг представители Министерства внешней торговли Узбекистана и Туркменистана подписали соглашение о создании торговых домов на территории обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Минвнешторга.

По словам министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева, открытие таких организаций позволит республикам увеличить в ближайшем будущем объемы торговли и создать условия для установления контактов в деловых кругах.

Соглашение подписали в рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

Лидер Туркменистана прибыл в РУ в понедельник. Президенты успели подписать ряд соглашений в торгово-экономической, инвестиционной и прочих сферах, провести встречу тет-а-тет и открыть культурные объекты в Ташкенте и других регионах, среди них — парк "Ашхабад" и Дом дружбы Узбекистана и Туркменистана.