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Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

В Намангане сотрудников милиции научили предотвращать пожары

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
В Узбекистане
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Тема:
Трагедия в Кемерово (25)
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Учения прошли по следам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", произошедшей 25 марта.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В торговых центрах "Мегаполис", "Макро" и "Шодлик" города Намангана, а также в "Шердоре" в Мингбулакском районе в четверг прошли тактико-специальные учения по противопожарной безопасности. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

В мероприятии участвовали специалисты управления пожарной безопасности и различных подразделений областного УВД. Учения прошли по следам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

По словам заместителя начальника местного управления внутренних дел Дилмурода Абдурахманова, в учениях участвовали 124 сотрудника организации, они использовали 12 единиц специальной техники.

Напомним, что в конце марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Тема:
Трагедия в Кемерово (25)

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Теги:
милиция, учения, пожар, Узбекистан, Пожар



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