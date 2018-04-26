В Намангане сотрудников милиции научили предотвращать пожары

Учения прошли по следам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", произошедшей 25 марта.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В торговых центрах "Мегаполис", "Макро" и "Шодлик" города Намангана, а также в "Шердоре" в Мингбулакском районе в четверг прошли тактико-специальные учения по противопожарной безопасности. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

В мероприятии участвовали специалисты управления пожарной безопасности и различных подразделений областного УВД. Учения прошли по следам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

По словам заместителя начальника местного управления внутренних дел Дилмурода Абдурахманова, в учениях участвовали 124 сотрудника организации, они использовали 12 единиц специальной техники.

Напомним, что в конце марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.