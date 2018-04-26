Президент Узбекистана выразил соболезнования семье режиссера Аббасова

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в четверг выразил соболезнования семье режиссера Шухрата Аббасова, сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

"Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким народного артиста Узбекистана, известного кинорежиссера Шухрата Аббасова в связи с его кончиной", — написал он.

О смерти Шухрата Аббасова стало известно накануне, 25 апреля. Он ушел из жизни после болезни.

Шухрат Аббасов родился в 1931 году в городе Коканде Ферганской области. В 1949 году окончил Ташкентский медицинский техникум, в 1954-м — режиссерский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского. Прославился благодаря фильмам "Ташкент — город хлебный", "Об этом говорит вся махалля" и "Ты не сирота".