Исполнители из Таджикистана выступят на фестивале "Байсунская весна"

Фольклорный фестиваль пройдет 28-29 апреля в Узбекистане, туда приедут артисты и представители администрации.
Министерство финансов Узбекистана рассказало, во сколько бюджету республики обойдется реформа образования.
Лидеры двух стран продолжат политический диалог 29 апреля — 1 мая, глава Турции планирует выступить на совместном заседании палат Олий Мажлиса.
На строительство и реконструкцию медицинских учреждений будет выделено 753 миллиарда сумов.
В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Что поменялось?
Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова почти два часа допрашивали в качестве свидетеля в ГКНБ. Что интересовало следователей?
Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России. Что предлагает Нацбанк республики, и что об этом думают эксперты?
Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Новое укрытие на Чернобыльской АЭС не будет сдано в срок, заявил экс-глава Госатома Украины во время видеомоста Минск-Киев МПЦ Sputnik Беларусь.
Действительно ли Абхазия рассматривает перспективу поставок нефтепродуктов из Сирии, и при чем тут санкции?
Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.
Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.
Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.
Молдавские и румынские военные будут учиться друг у друга: утвержден двусторонний план сотрудничества на 2018 год.
Тартуский университет из Эстонии возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений так называемой "новой Европы".
Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.
В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Что поменялось?
Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова почти два часа допрашивали в качестве свидетеля в ГКНБ. Что интересовало следователей?
Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России. Что предлагает Нацбанк республики, и что об этом думают эксперты?