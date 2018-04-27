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Фестиваль Бойсун бахори — Байсунская весна пройдет в Сурхандарьинской области 13-14 мая

Исполнители из Таджикистана выступят на фестивале "Байсунская весна"

Госкомитета по развитию туризма
В Узбекистане
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Фольклорный фестиваль пройдет 28-29 апреля в Узбекистане, туда приедут артисты и представители администрации.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На этой неделе, 28-29 апреля, в Узбекистане пройдет фольклорный фестиваль "Байсун бахори" ("Байсунская весна"), сообщает интернет-портал Asia-Plus.

В Байсунском районе выступят таджикская эстрадная певица Шабнами Сурайё, артисты танцевального ансамбля "Лола" и театра-студии "Падида", фольклорные группы и хафизы.

Кроме того, в мероприятии примут участие представители администраций из Таджикистана — Хатлонской области, районов Шахринав и Шахритус, городов Турсунзаде и Гиссар.

Фестиваль "Байсунская весна" впервые после долгого перерыва провели в 2017 году. В 2001 году Байсунский район внесли в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО за уникальный традиционный уклад жизни. Через год при поддержке организации здесь появился парк "Байсунтог", включающий этнографический музей, фольклорную деревню и гостиницу.

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Теги:
фестиваль, певица, Культура, Таджикистан, Узбекистан, Культурно-массовые мероприятия



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