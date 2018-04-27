Исполнители из Таджикистана выступят на фестивале "Байсунская весна"

Фольклорный фестиваль пройдет 28-29 апреля в Узбекистане, туда приедут артисты и представители администрации.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На этой неделе, 28-29 апреля, в Узбекистане пройдет фольклорный фестиваль "Байсун бахори" ("Байсунская весна"), сообщает На этой неделе, 28-29 апреля, в Узбекистане пройдет фольклорный фестиваль "Байсун бахори" ("Байсунская весна"), сообщает интернет-портал Asia-Plus





В Байсунском районе выступят таджикская эстрадная певица Шабнами Сурайё, артисты танцевального ансамбля "Лола" и театра-студии "Падида", фольклорные группы и хафизы.





Кроме того, в мероприятии примут участие представители администраций из Таджикистана — Хатлонской области, районов Шахринав и Шахритус, городов Турсунзаде и Гиссар.



