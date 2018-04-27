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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре

Шавкат Мирзиёев обсудит с Эрдоганом противодействие глобальным угрозам

© Официальный сайт президента Турции
В Узбекистане
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Лидеры двух стран продолжат политический диалог 29 апреля — 1 мая, глава Турции планирует выступить на совместном заседании палат Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В ходе официального визита в Республику Узбекистан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Шавкатом Мирзиёевым пути наращивания и укрепления двусторонних отношений, а также противодействие глобальным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
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Лидеры двух стран планируют продолжить политический диалог и уделить внимание международной и региональной повестке дня. Президент Турции также выступит на совместном заседании палат Олий Мажлиса, примет участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих компаний и посетит с делегацией Бухару.

В результате визита главы Узбекистана и Турции планируют подписать весомый пакет межгосударственных и межведомственных документов, а также ряд инвестиционных соглашений.

Ранее сообщалось, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 29 апреля — 1 мая. В последний раз Эрдоган посещал Узбекистан в ноябре 2016 года. Главы государств находятся в постоянном диалоге.

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Теги:
прямой диалог, государственный визит, Турция, Узбекистан, Дипломатия



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