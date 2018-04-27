Победителя конкурса чтецов Корана наградили автомобилем Lacetti

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане завершился конкурс чтецов Корана среди мужчин, победителя наградили автомобилем Lacetti, сообщает портал "Новости Узбекистана".





Лучшим участником признали студента Ташкентского исламского института Юлдошбека кари Нуриддинова из Каракалпакстана. Приз вручили от имени президента страны Шавката Мирзиёева.





Кроме того, наградами отметили еще пятерых участников конкурса, все они смогут совершить малый хадж в Мекку.





Всего в конкурсе приняли участие 5366 человек, он проводился отдельно среди мужчин и женщин в двух возрастных группах — с 18 до 25 лет и с 26 до 40 лет.





Республиканский этап соревнования прошел с 21 по 24 апреля в Центре молодежи Студенческого города в Ташкенте. В финал вышли 139 участников.