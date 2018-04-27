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Строительство жилого комплекса Ярославский в Мытищах

В 2018 году в Узбекистане построят в два раза больше жилых домов

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Узбекистане
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Более 40 зданий выделят для семей военнослужащих, на их возведение потратят два триллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана опубликовало Бюджетное послание, согласно которому в 2018 году в Узбекистане построят в два раза больше жилых домов по сравнению с прошлым годом.

Речь идет о 13,9 тысячи квартир в 335 домах, 42 из которых предоставят в целевом порядке для проживания семьям военнослужащих. На программу поддержки военнослужащих выделят 2 миллиона сумов.

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Кроме того, Минфин планирует повысить зарплату работникам бюджетных организаций, пенсии, пособия нуждающимся и стипендии, они не должны опускаться ниже уровня инфляции. Введут новые механизмы назначения социальных пособий.

Более 700 миллиардов сумов потратят на организацию для безработных оплачиваемых общественных работ по благоустройству махаллей, районов и городов. Им предложат заняться чисткой арыков, ирригационных сетей, а также ремонтом и улучшением инфраструктуры дорог и улиц.

 

 

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Теги:
Экономика, Строительство, зарплата, Узбекистан, Экономическая политика



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