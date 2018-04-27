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Преподаватель университета читает лекцию

Вузам в Узбекистане могут разрешить самостоятельно присуждать степени

© Sputnik / Олег Ласточкин
В Узбекистане
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Министерство инноваций предложило упразднить Высшую аттестационную комиссию, соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Мининноваций Республики Узбекистан предложило прекратить полномочия Высшей аттестационной комиссии, сообщается в проекте указа президента Шавката Мирзиёева.

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В случае принятия документа высшим учебным заведениям и научным учреждениям предложат самостоятельно присуждать ученые степени и звания. Указ о внедрении инновационной модели послевузовского образования вынесен на общественное обсуждение.

Кроме того, документ содержит замечания о ряде системных недостатков и проблем в послевузовском образовании в республике. Речь идет о разрозненности подготовки преподавателей вузов и научных сотрудников, несоответствии требований к их подготовке международным стандартам, а также о низкой самостоятельности в организации этой работы.

Изменения могут вступить в силу уже с 1 июня этого года, в сфере образования предполагается внедрить подготовку по западной модели — PhD и DSc.

 

 

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Теги:
вуз, Инновации, Законопроект, Узбекистан, Педагогический процесс



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