Вузам в Узбекистане могут разрешить самостоятельно присуждать степени

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Мининноваций Республики Узбекистан предложило прекратить полномочия Высшей аттестационной комиссии, сообщается в Мининноваций Республики Узбекистан предложило прекратить полномочия Высшей аттестационной комиссии, сообщается в проекте указа президента Шавката Мирзиёева.





© Facebook / Lola Karimova-Tillyaeva Лола Каримова-Тилляева поздравила 11 обладателей образовательных грантов В случае принятия документа высшим учебным заведениям и научным учреждениям предложат самостоятельно присуждать ученые степени и звания. Указ о внедрении инновационной модели послевузовского образования вынесен на общественное обсуждение.





Кроме того, документ содержит замечания о ряде системных недостатков и проблем в послевузовском образовании в республике. Речь идет о разрозненности подготовки преподавателей вузов и научных сотрудников, несоответствии требований к их подготовке международным стандартам, а также о низкой самостоятельности в организации этой работы.





Изменения могут вступить в силу уже с 1 июня этого года, в сфере образования предполагается внедрить подготовку по западной модели — PhD и DSc.