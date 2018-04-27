Вузам в Узбекистане могут разрешить самостоятельно присуждать степени

Изменения могут вступить в силу уже с 1 июня этого года, в сфере образования предполагается внедрить подготовку по западной модели — PhD и DSc.
Министерство инноваций предложило упразднить Высшую аттестационную комиссию, соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.
Изменения могут вступить в силу уже с 1 июня этого года, в сфере образования предполагается внедрить подготовку по западной модели — PhD и DSc.
Рекламу продуктов питания с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров планируют ограничить в Казахстане с 2018 года.
Сотрудники посольства Кыргызстана в России помогли гражданке республики разыскать пропавшего на границе Чечни и Дагестана брата.
Власти Таджикистана пытаются вернуть на родину 13 таджикских женщин и детей, вывезенных в Ирак и Сирию.
Эксперты назвали шесть основных причин, которые мешают развитию туризма в Азербайджане.
Белорусское правительство определило порядок оплаты услуг ЖКХ трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике.
Эксперт рассказал, как открытие нового мясокомбината в Абхазии отразится на развитии животноводства в республике в целом.
Врио премьер-министра Армении Карен Карапетян отклонил предложение лидера оппозиции Никола Пашиняна о переговорах и объяснил почему.
Учителей русских школ Юрмалы заставляют подписывать договоры, в которых они обязуются не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников".
МИД Литвы вызвал посла Белоруссии и вручил ему ноту в связи с предполагаемым пожаром на строящейся БелАЭС.
Молдова отмечает День государственного флага – именно в этот день в 1990 году им стал сине-желто-красный триколор с гербом.
Эстония утвердила государственную бюджетную стратегию на 2019-2022 годы – особый акцент в ней сделан на финансирование военных целей.
Правительство России одобрило соглашение с Южной Осетией о покупке "Газпромом" доли республики в совместном предприятии "Газпром-Южная Осетия".
Рекламу продуктов питания с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров планируют ограничить в Казахстане с 2018 года.
Сотрудники посольства Кыргызстана в России помогли гражданке республики разыскать пропавшего на границе Чечни и Дагестана брата.
Власти Таджикистана пытаются вернуть на родину 13 таджикских женщин и детей, вывезенных в Ирак и Сирию.