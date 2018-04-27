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О поборах в школе можно будет сообщить через портал коллективных обращений

© Sputnik / AlexTikhomirov
В Узбекистане
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За неделю граждане Узбекистана подали пять онлайн-петиций, их также волнуют возраст при вступлении в брак и туристические услуги.

ТАШКЕНТ — 27 апр, Sputnik. С момента запуска в Узбекистане портала онлайн-петиций "Мое мнение" 20 апреля граждане подали пять обращений.

В числе волнующих жителей тем — поборы в школах, свободный вход на железнодорожные вокзалы, увеличение возраста при вступлении в брак, включение услуг турагентств в реестр деятельности индивидуальных предпринимателей, а также внедрение онлайн-аренды помещений для торговых точек.

На новом портале узбекистанцы могут подать обращение на почти любую тему, его оперативно рассмотрят специалисты Олий Мажлиса и местных кенгашей народных депутатов. Изначально сообщение пользователя проходит авторизацию в Единой системе идентификации, затем его должны поддержать как минимум пять человек.

Поддержать петицию можно в течение 90 дней со дня ее опубликования. При этом обращение в Олий Мажлис должно получить не менее 10 тысяч голосов, в кенгаши — не менее пяти.

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Теги:
правительство, обращения, Интернет, Узбекистан, Интернет



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