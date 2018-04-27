17:56 27 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудники китайских спецслужб во время встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Пекине. 9 ноября 2017

Узбеки обсудили с дипломатами из КНР грядущую встречу секретарей ШОС

AP Photo / Andrew Harnik
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
34 0 0

Стороны уделили отдельное внимание практическим вопросам проведения очередной встречи секретарей совбезов ШОС.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан в пятницу состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Делегацию возглавил специальный представитель правительства по делам Шанхайской организации сотрудничества, национальный координатор страны в ШОС Сунь Лицзе.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
Страны ШОС поддержали итоги Ташкентской конференции по Афганистану
Стороны обсудили практические аспекты проведения 13-й встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, а также обменялись мнениями по актуальной повестке дне, программам и итоговым документам.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году на саммите ШОС лидеры государств-членов организации приняли в ее состав Индию и Пакистан. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте. В апреле также стало известно, что представитель Узбекистана может стать генеральным секретарем ШОС.

По теме

Узбекистан договорился с КНР о торгово-экономическом сотрудничестве
Теги:
МИД Узбекистана, КНР, ШОС, Узбекистан, Международная политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Врио Премьер-министра Армении Карен Карапетян на заседании Совета Безопасности (24 апреля 2018). Ереван
    Переговоров не будет

    Врио премьер-министра Армении Карен Карапетян отклонил предложение лидера оппозиции Никола Пашиняна о переговорах и объяснил почему.

  • Юрмальский глобус на улице Йомас
    Работа без праздников

    Учителей русских школ Юрмалы заставляют подписывать договоры, в которых они обязуются не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников".

  • Строительство БелАЭС
    У вас что-то горит!

    МИД Литвы вызвал посла Белоруссии и вручил ему ноту в связи с предполагаемым пожаром на строящейся БелАЭС.

  • Флаг Республики Молдова
    День флага

    Молдова отмечает День государственного флага – именно в этот день в 1990 году им стал сине-желто-красный триколор с гербом.

  • Дом Стенбока ( Stenbocki maja) — здание Правительства и Госканцелярии Эстонской Республики
    Главное – оборона

    Эстония утвердила государственную бюджетную стратегию на 2019-2022 годы – особый акцент в ней сделан на финансирование военных целей.

  • Здание компании Газпром на улице Наметкина в Москве.
    На вашу долю хватит

    Правительство России одобрило соглашение с Южной Осетией о покупке "Газпромом" доли республики в совместном предприятии "Газпром-Южная Осетия".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
СПУТНИК_Встреча Ким Чен Ына со своим южнокорейским коллегой
Север и Юг объединяются: чего ждать от возобновления отношений
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054