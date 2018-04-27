Узбеки обсудили с дипломатами из КНР грядущую встречу секретарей ШОС

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан в пятницу состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, сообщается на В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан в пятницу состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства





Делегацию возглавил специальный представитель правительства по делам Шанхайской организации сотрудничества, национальный координатор страны в ШОС Сунь Лицзе.





AP Photo Страны ШОС поддержали итоги Ташкентской конференции по Афганистану Стороны обсудили практические аспекты проведения 13-й встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, а также обменялись мнениями по актуальной повестке дне, программам и итоговым документам.





Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году на саммите ШОС лидеры государств-членов организации приняли в ее состав Индию и Пакистан. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте. В апреле также стало известно, что представитель Узбекистана может стать генеральным секретарем ШОС.