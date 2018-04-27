В ташкентском метро покажут уникальные фото и видеоматериалы военных лет

Также в мае в Доме фотографии в столице состоится выставка архивных снимков и кинодокументов.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Ташкентском метрополитене в преддверии 9 Мая пройдет акция, в ходе которой пассажиры увидят уникальные фотографии и видеоматериалы военных лет, сообщает корреспондент Sputnik.

В праздничные дни на мониторах станций Ташкентского метрополитена будут показаны фотографии и видеоматериалы на тему "Память народа священна" по документам, хранящимся в государственных архивах республики.

"Ознакомление с уникальными кино- и фотодокументами, которые хранят следы вечной памяти, отображающие действия наших соотечественников, пожертвовавших жизнями для достижения мира и благополучия на земле, являются фактами, которые должен знать каждый из нас", — сообщили в агентстве "Узархив".

Кроме того, агентство для почитания памяти узбекистанцев, участвовавших во Второй мировой войне, проведет с 4 по 14 мая в Ташкентском доме фотографии выставку архивных фотографий и кинодокументов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров От "Катюши" до "Смуглянки": в метро Ташкента звучат песни военных лет

Напомним, что в этом году в рамках празднования 9 Мая по всему Узбекистану планируется организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.

Одна из таких акций прошла на днях в столичном метрополитене. Музыканты Министерства обороны Узбекистана, одетые в военную форму периода Великой Отечественной Войны, исполнили песни тех лет.

Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника планируется украсить плакатами и стендами, посвященными Дню памяти и почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

Президент также поручил Министерству обороны организовать в Ташкенте 9 Мая в 21:00 часов праздничный салют.