22:21 27 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Фото и видеоматериалы военных лет

В ташкентском метро покажут уникальные фото и видеоматериалы военных лет

Агентство Узархив
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
12940

Также в мае в Доме фотографии в столице состоится выставка архивных снимков и кинодокументов.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Ташкентском метрополитене в преддверии 9 Мая пройдет акция, в ходе которой пассажиры увидят уникальные фотографии и видеоматериалы военных лет, сообщает корреспондент Sputnik.

В праздничные дни на мониторах станций Ташкентского метрополитена будут показаны фотографии и видеоматериалы на тему "Память народа священна" по документам, хранящимся в государственных архивах республики.

"Ознакомление с уникальными кино- и фотодокументами, которые хранят следы вечной памяти, отображающие действия наших соотечественников, пожертвовавших жизнями для достижения мира и благополучия на земле, являются фактами, которые должен знать каждый из нас", — сообщили в агентстве "Узархив".

Кроме того, агентство для почитания памяти узбекистанцев, участвовавших во Второй мировой войне, проведет с 4 по 14 мая в Ташкентском доме фотографии выставку архивных фотографий и кинодокументов.

Акция к 9 мая в Ташкентском метро
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
От "Катюши" до "Смуглянки": в метро Ташкента звучат песни военных лет
Напомним, что в этом году в рамках празднования 9 Мая по всему Узбекистану планируется организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.

Одна из таких акций прошла на днях в столичном метрополитене. Музыканты Министерства обороны Узбекистана, одетые в военную форму периода Великой Отечественной Войны, исполнили песни тех лет.

Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника планируется украсить плакатами и стендами, посвященными Дню памяти и почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

Президент также поручил Министерству обороны организовать в Ташкенте 9 Мая в 21:00 часов праздничный салют.

По теме

Мирзиёев распорядился достойно отметить в Узбекистане 9 мая
Теги:
метро, фотография, Выставка, Ташкент, Государственные праздники



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Польские злотые, архивное фото
    Дотянуть до получки

    В МВД Беларуси рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане республики при трудоустройстве в Польше.

  • Ветераны на праздновании Дня Победы ВОВ в Сухуме. Архивное фото.
    Московские подарки

    В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
Шавкат Мирзиёев: вақт ўтган сари Шомаҳмудовлар оиласи кўрсатган қаҳрамонликнинг аҳамияти ва қадри тобора ошиб бормоқда.
Мирзиёев: героизм поступка семьи Шомахмудовых все возрастает
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054