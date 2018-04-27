В Узбекистане проведут пенсионную реформу

Пенсионный фонд при Министерстве финансов опубликовал проект Концепции по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан.

"Основные подходы Концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения граждан будут основаны на совместных аналитических проектах в области пенсионного обеспечения ПРООН, Всемирного банка, а также рекомендаций Национального Пенсионного Сервиса государственных служащих Республики Корея", — отмечается в документе.

Речь идет о предоставлении права на получение пенсии в полном размере всем работающим пенсионерам, увеличение размеров выплат для одиноких пенсионеров и проживающих в интернатах престарелых и инвалидов, а также об увеличении размера пенсии за каждый полный год стажа работы на 2%.

Кроме того, правительство предполагает поэтапно повысить пенсионный возраст до среднемирового уровня.