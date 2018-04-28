Ушел из жизни академик Махмуд Салахиддинов

Известному ученому-математику было 85 лет, Академия наук выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким покойного.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Узбекистане в возрасте 85 лет ушел из жизни известный ученый-математик, член Академии наук республики Махмуд Салахиддинов. Об этом сообщает В Узбекистане в возрасте 85 лет ушел из жизни известный ученый-математик, член Академии наук республики Махмуд Салахиддинов. Об этом сообщает пресс-служба научного института





"Память о выдающемся ученом, заботливом наставнике, искреннем и скромном человеке Махмуде Салахиддинове сохранится в наших сердцах", — отмечается на сайте организации.

Махмуд Салахиддинов родился 23 ноября 1933 года в городе Намангане. В 1955 году окончил Среднеазиатский государственный университет, затем аспирантуру. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1967-м — докторскую. В 1974 году его избрали членом Академии наук Республики Узбекистан.

В течение 60 лет ученый работал директором Института математики Академии наук, вице-президентом и президентом. Также он занимал посты министра высшего и среднего специального образования республики и руководителя Отделения физико-математических наук. Получил Государственную премию имени Абу Райхана Беруни и почетное звание "Заслуженный деятель науки".