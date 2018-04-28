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В Самаркандской области избрали нового председателя женского комитета

Spuntik / Владимир Федоренко
В Узбекистане
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В заседании приняла участие заместитель премьер-министра Узбекистана Танзиля Нарбаева.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области провели внеочередное заседание Комитета женщин. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Самаркандской области.

В заседании приняла участие заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель женского комитета Танзиля Нарбаева.
Мархабо Гафурова по собственной инициативе освобождена от должности заместителя хокима Самаркандской области, председателя женского комитета.

Хоким города Ташкента Рахмонбек Усманов
© almaty.gov.kz
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Хамротош Нормуродовна Шодиева, которая ранее работала главой народной приемной города Каттакургана, избрана на должность исполняющей обязанностей заместителя хокима Самаркандской области. Также она теперь занимает пост председателя женского комитета.

Хамротош Нормуродовна Шодиева родилась 17 сентября 1959 года в городе Каттакурган Самаркандской области. Образование — высшее, окончила Республиканский педагогический институт русского языка и литературы. С 2014 года является членом Самаркандского и Каттакурганского городских советов народных депутатов. В 2007 году награждена орденом "Шухрат".

 

 

 

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Теги:
назначение, Комитет женщин Узбекистана, Самаркандская область, Отставки и назначения



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