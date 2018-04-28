В Самаркандской области избрали нового председателя женского комитета

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области провели внеочередное заседание Комитета женщин. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Самаркандской области.
В заседании приняла участие заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель женского комитета Танзиля Нарбаева.
Мархабо Гафурова по собственной инициативе освобождена от должности заместителя хокима Самаркандской области, председателя женского комитета.
Хамротош Нормуродовна Шодиева родилась 17 сентября 1959 года в городе Каттакурган Самаркандской области. Образование — высшее, окончила Республиканский педагогический институт русского языка и литературы. С 2014 года является членом Самаркандского и Каттакурганского городских советов народных депутатов. В 2007 году награждена орденом "Шухрат".