В Узбекистане открылся первый в ЦА завод по производству инсулина

Предприятие Zamin Bio Health сможет в среднем производить по 10 миллионов флаконов вещества в год.

ТАШКЕНТ — 28 апр, Sputnik. В Андижанской области Республики Узбекистан в конце апреля открылся первый в Центральной Азии завод по производству инсулина. Об этом сообщает портал Uzbekistan Today.

Предприятие Zamin Bio Health будет производить по 10 миллионов флаконов инсулина в год. Руководство завода планирует делать поставки не только на рынок Узбекистана, но и экспортировать продукт во все соседние страны. На заводе создано свыше 100 новых рабочих мест.

Инсулин — гормон пептидной природы, который образуется в клетках поджелудочной железы. Его активно используют в медицине, так как гормон оказывает большое влияние на обмен в тканях организма. Основное действие инсулина — в снижении концентрации глюкозы в крови. Он увеличивает проницаемость плазматических мембран и активирует ключевые ферменты глюкозы. Считается самым изученным гормоном. Активнее всего инсулин используют для лечения диабета.