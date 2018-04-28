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Акробаты из Узбекистана выступят на юношеских Олимпийских играх

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане
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Олимпиада пройдет с 1 по 12 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе, там выступят две пары от национальной сборной страны.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекские акробаты поедут на третьи юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 1 по 12 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает портал Uzbekistan Today.

От национальной сборной на Олимпиаде выступят две пары — Никита Евдокимов (17 лет) с Хурсаной Магзумовой (15 лет), а также Николай Евдокимов (17 лет) с Ариной Юлушевой (15 лет).

На чемпионате мира в Бельгии, который прошел с 5 по 11 апреля, спортсмены заняли 19-е место.

Ранее сообщалось о назначении нового президента Федерации гимнастики Узбекистана. На пост, который занимала Лола Каримова-Тилляева, избрали заслуженного тренера республики Зарину Абдуллаеву. Это связано со стремлением государства улучшить показатели в этом направлении.

Спортивная гимнастика — популярный для Узбекистана вид спорта, у нее богатая история. В последние несколько лет развития требуют акробатика, трамплин и сама гимнастика.

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Теги:
олимпиада, гимнастика, спорт, Аргентина, Узбекистан, Гимнастика



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