Фальшивомонетчики в Ташкенте пытались сбыть 600 поддельных купюр

ТАШКЕНТ — 28 апр, Sputnik. В Ташкенте Служба государственной безопасности задержала преступников при попытке переправить в Букинский район республики пачку фальшивых 50-тысячных банкнот на 4,9 миллиона сумов. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

По данным следствия, Турсун Мухамадшарипов, Музаффар Тожибоев, Тохир Мадаминов и Даврон Рахимов успели сбыть на рынках столицы 600 поддельных купюр. Для этого они покупали домашний скот и бытовые товары.

Затем фальшивомонетчики планировали изготовить более крупную партию купюр и на время скрыться, но их взяли с поличным на посту ДПС "Бектемир".

Согласно статье 176 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, изготовление и сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг наказывается тюремным сроком от 2 до 5 лет. В случае повторного преступления срок может составить до 10 лет лишения свободы.