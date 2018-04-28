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Автомобиль ГИБДД

В Ташкенте произошло ДТП с участием двух легковушек

© Sputnik / Максим Блинов
В Узбекистане
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На перекрестке улиц Темура и Богишамол столкнулись ВАЗ и Lacetti, в результате погибли два человека.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента, на перекрестке улиц Темура и Богишамол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2107 и машины Lacetti.

Сотрудник милиции осматривает автомобиль
AP Photo / Mikhail Metzel
В ГУВД озвучили наиболее частые нарушения на дорогах Ташкента
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. Как уточняется в сообщении, происшествие произошло около 4:30 утра в субботу. За рулем ВАЗ находился владелец автомобиля Ориф Х., а служебным автомобилем Lacetti управлял инспектор дорожно-патрульной службы города, сержант Мурод Х.

Кроме того, в Lacetti также находился инспектор ДПС, рядовой Фарход О., а в ВАЗ ехали Шерзод Ч. и Омадбек Г. Оба водителя и пассажиры получили травмы, их увезли в больницу. Еще два человека, мужчина и женщина, находившиеся в ВАЗ, скончались на месте.

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Теги:
ДПС, ДТП, Ташкент, Дорожно-транспортное происшествие



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