Для детей с нарушением слуха впервые провели экскурсию на языке жестов

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Для 13 детей с нарушением слуха из специализированной школы-интерната города Кувасая Ферганской области Узбекистана провели автобусную экскурсию на языке жестов, сообщает Для 13 детей с нарушением слуха из специализированной школы-интерната города Кувасая Ферганской области Узбекистана провели автобусную экскурсию на языке жестов, сообщает портал "Новости Узбекистана"

Школьники в сопровождении сурдопереводчика посетили фабрику "Едгорлик" в Маргилане и услышали рассказ о производстве шелка, а также попробовали поработать на ручном ткацком станке. В Риштане они побывали в доме-музее керамики Тохира Хайдарова и узнали историю гончарного искусства. В Коканде детей провели по главной достопримечательности города — дворцу Худоярхана.

AFP / Jacques Demarthon В Узбекистане будет принят новый закон "О правах лиц с инвалидностью"

Организаторами мероприятия выступили Ферганское территориальное управление по развитию туризма, Ферганский областной совет Союза молодежи и областной хокимият, а также хокимият Коканды и туристическая фирма " Al-Fergani Tur".

Правительство Узбекистана уделяет большое внимание работе по улучшению условий жизни людей с инвалидностью. С апреля в стране действует закон, согласно которому людям с ограниченными возможностями, одиноким и многодетным родителям и другим категориям граждан, испытывающим затруднения в поиске работы, будут оставлять до 10% рабочих мест.