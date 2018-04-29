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Узбекские школьники

Для детей с нарушением слуха впервые провели экскурсию на языке жестов

© Посольство Германии в Ташкенте
В Узбекистане
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Поездку организовали Ферганское управление по развитию туризма, областной хокимият и областной совет.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Для 13 детей с нарушением слуха из специализированной школы-интерната города Кувасая Ферганской области Узбекистана провели автобусную экскурсию на языке жестов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Школьники в сопровождении сурдопереводчика посетили фабрику "Едгорлик" в Маргилане и услышали рассказ о производстве шелка, а также попробовали поработать на ручном ткацком станке. В Риштане они побывали в доме-музее керамики Тохира Хайдарова и узнали историю гончарного искусства. В Коканде детей провели по главной достопримечательности города — дворцу Худоярхана.

Парковочное место для инвалидов
AFP / Jacques Demarthon
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Организаторами мероприятия выступили Ферганское территориальное управление по развитию туризма, Ферганский областной совет Союза молодежи и областной хокимият, а также хокимият Коканды и туристическая фирма " Al-Fergani Tur".

Правительство Узбекистана уделяет большое внимание работе по улучшению условий жизни людей с инвалидностью. С апреля в стране действует закон, согласно которому людям с ограниченными возможностями, одиноким и многодетным родителям и другим категориям граждан, испытывающим затруднения в поиске работы, будут оставлять до 10% рабочих мест.

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Теги:
экскурсия, дети, инвалиды, Узбекистан, Инвалиды



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