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Уборка урожая зерновых на полях

Семена зерновых и хлопка в Узбекистане проверят на качество

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Узбекистане
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Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о коренных изменениях в семеноводстве.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. На этой неделе, 27 апреля, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по коренному изменения системы семеноводства в государстве. Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.

Согласно постановлению, Министерство инновационного развития и Министерство сельского хозяйства должны проверить семеноводческие фермы и предприятия на соответствие продукции лицензиям о качестве, создать новые семенные компании, в том числе с участием иностранного капитала, а также заняться разработкой новых гибридов.

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев призвал меньше экспортировать хлопок

Кроме того, с 1 сентября 2018 года узбекским фермерам и предприятиям запрещено размещать в одной области более десяти, а в одном районе — более пяти районированных сортов зерновых культур. Сроки испытания сортов для одной культуры хлопчатника сократили до 2 лет, для других сельскохозяйственных культур — до одного года.

Также в Узбекистане отменили требования об обязательной регистрации и внесении в Госреестр всех появляющихся культур. За экспортом семян зерновых колосовых и хлопка будут следить министерства, для продажи за границу других культур особое разрешение не требуется.

Теги:
закон, президент, зерно, хлопок, Узбекистан, Фермерское хозяйство



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