Фонтаны в Ташкенте заработали на два дня раньше срока

Это связано с визитом в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте на два дня раньше срока, 29 апреля, заработали фонтаны, сообщает В Ташкенте на два дня раньше срока, 29 апреля, заработали фонтаны, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.





В воскресенье в 15:00 в столице Узбекистана запустили все 60 фонтанов. Сезон должен был начаться 1 мая.





AFP / ADEM ALTAN Эрдоган считает, что Штаты помогли боевикам выйти из Ракки Это решение местных властей связано с предстоящим визитом в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прибудет в Узбекистан в воскресенье.

В программе визита турецкого лидера — подписание с Шавкатом Мирзиёевым двустороннего торгово-экономического соглашения, обсуждение противодействия глобальным угрозам, посещение Бухары.





В первый день мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов. Этот праздник появился в 2014 году. В Ташкенте основные мероприятия проходят в первой половине дня.