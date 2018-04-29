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Фонтан на площади имени В. И. Ленина (теперь площадь Мустакиллик) в Ташкенте

Фонтаны в Ташкенте заработали на два дня раньше срока

© Sputnik / Георгий Зельма
В Узбекистане
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Это связано с визитом в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте на два дня раньше срока, 29 апреля, заработали фонтаны, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

В воскресенье в 15:00 в столице Узбекистана запустили все 60 фонтанов. Сезон должен был начаться 1 мая.

Это решение местных властей связано с предстоящим визитом в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прибудет в Узбекистан в воскресенье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
AFP / ADEM ALTAN
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В программе визита турецкого лидера — подписание с Шавкатом Мирзиёевым двустороннего торгово-экономического соглашения, обсуждение противодействия глобальным угрозам, посещение Бухары.

В первый день мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов. Этот праздник появился в 2014 году. В Ташкенте основные мероприятия проходят в первой половине дня.

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Теги:
президент, Турция, музыкальные фонтаны, Ташкент, Праздничные и выходные дни



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