В 2018 году на экономику из бюджета потратят около 7 триллионов сумов

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Расходы на экономику из Государственного бюджета в 2018 году в Узбекистане могут составить до 6,9 миллиона сумов, рост составит 31,9%, сообщается в Бюджетном послании Министерства финансов.

В дальнейшем изменения поспособствуют развитию отраслей экономики и увеличат доходную часть бюджета.

Так, расходы на водохозяйственное содержание объектов Минсельхоза республики составят около 2,7 миллиарда сумов, они предусмотрены с ростом к 2017 году на 9,4% или на уровне 0,9% к ВВП. На благоустройство районов и городов Узбекистана Минфин выделит примерно 1,1 миллиарда сумов. Это обеспечит стабильное финансирование строительства и реконструкции зданий, а также качественную организацию работ по эксплуатации и содержанию объектов.

Министерство финансов опубликовало Бюджетное послание в конце апреля. Расходы на медицину в этом году планируется увеличить на 250%, на новые учебники будет выделено 815 миллиардов сумов.