Памятник генералу Рахимову вернут на площадь в Алмазарском районе

По словам президента Шавката Мирзиёева, это будет данью исторической справедливости.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Монумент генералу Сабиру Рахимову в столице Узбекистана из парка Гафура Гуляма вернут на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе, сообщает "Газета.uz" со ссылкой на заявление президента Шавката Мирзиёева на совещании в Наманганской области.

По словам главы государства, это можно назвать восстановлением исторической справедливости.

Напомним, что памятник Рахимову открыли в 1981 году, изначально он располагался перед зданием хокимията Сабир-Рахимовского района. В конце 2010 года район переименовали в Алмазарский, а ранее станции метро "Сабир Рахимов" дали новое название "Алмазар".

Переименование района было связано с публикациями в издании местного хокимията со ссылками на пожелания общественности о возврате району исторического имени.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: героизм поступка семьи Шамахмудовых все возрастает

Сабир Рахимов — герой Советского Союза, узбекский генерал-майор времен Второй мировой войны. Он родился в 1902 году в Ташкенте, участвовал в боях 1941-1945 годов, был неоднократно ранен, погиб в конце войны.

К 9 мая в Ташкенте по инициативе президента также возвращают на прежнее место памятник "Дружба народов", он посвящен семье Шамахмудовых, усыновившей во время войны 14 детей разных национальностей.