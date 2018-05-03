В Узбекистане ветеранам войны выделят сертификаты на оплату ЖКХ

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Правительство Республики Узбекистан выделит ветеранам Второй мировой войны сертификаты на оплату коммунальных услуг, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Как отмечается в сообщении, благотворительное мероприятие проведут в рамках исполнения указа президента Шавката Мирзиёева "О поощрении участников Второй мировой войны" от 16 апреля 2018 года. Это связано с масштабным празднованием Дня памяти и почестей 9 мая.

Всего ветеранам в Узбекистане выделят 300 тысяч сумов, они смогут оплатить электричество, питьевую воду и природный газ. Сертификаты выдадут 1173 участникам и инвалидам войны.

В апреле Шавкат Мирзиёев подписал постановление о проведении масштабных мероприятий по всей стране ко Дню памяти и почестей. В метро Ташкента выступают ансамбли песни и танца с военными произведениями, на улицах организуют инсталляции, а в центре столицы и Самарканде в день праздника пройдут военные парады.