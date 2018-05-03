Выпускников школы-интерната Ибрата примут в вузы без экзаменов

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в четверг, 3 мая, посетил комплекс имени Исхокхона Ибрата, который расположен в Туракурганском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В комплекс входят сад, музей и школа-интернат с углубленным изучением иностранных языков. Президент предложил принимать выпускников школы с отличными оценками в высшие учебные заведения без экзаменов.

"Знание языков — богатство. Знающий языки познает весь мир, никогда не проиграет. Такими были наши предки, это у нас в крови. Такое же стремление мы должны пробудить в нашей молодежи", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, он отметил необходимость проведения исследований по иностранным языкам в Узбекистане и совершенствования методологии преподавания. Дети смогут изучать в школе английский, немецкий, французский, арабский и русский, а также китайский и корейский язык.

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Руководство намерено наладить сотрудничество с рядом ведущих вузов страны — Ташкентским государственным институтом востоковедения, Узбекским государственным университетом мировых языков и другими.

Исхокхон Ибрат считается одним из первых в Узбекистане типографов, он знал семь языков, в 1908 году сумел привезти из Оренбурга одну из первых печатных машин. В 1886 году Ибрат открыл школу современного типа, в 1907-м — школу "звукового метода" для сельских детей.