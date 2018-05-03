Название "Дружба народов" вернули площади и станции метро в Ташкенте

Кроме того, так снова называется дворец в центре столицы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Кенгаш народных депутатов Ташкента утвердил возвращение названия "Дружба народов" станции метрополитена, дворцу "Истиклол" и площади, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Кроме того, улице Тошкуича вернули имя Шаахмеда Шамахмудова.

На прошлой неделе сообщалось о предложении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева вернуть памятник семье Шамахмудовых в центр города. По его словам, героизм этой семьи со временем только возрастает.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: героизм поступка семьи Шамахмудовых все возрастает

В данный момент власти столицы занимаются переносом памятника. Его установят на площади перед дворцом.

Семья Шаахмеда Шамахмудова во время Второй мировой войны усыновила и воспитала 15 эвакуированных в Ташкент сирот.

В этом году День памяти и почестей, 9 мая, в Узбекистане отмечают с особенным размахом. Согласно апрельскому постановлению президента, в метро Ташкента выступают артисты с военными песнями, на улицах устанавливают тематические инсталляции, а в Самарканде и Ташкенте в день праздника пройдут военные парады.