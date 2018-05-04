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Акция Тотальный диктант в филиале РГГУ имени Губкина в Ташкенте

В республике впервые пройдет акция "Тотальный диктант" на узбекском

© Sputnik /
В Узбекистане
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Проверить знание родного языка узбеки смогут 11 мая в пяти городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде, Андижане, Карши и Термезе.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В следующую пятницу, 11 мая, в пяти городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде, Андижане, Карши и Термезе впервые пройдет общереспубликанская акция "Тотальный диктант", сообщает пресс-служба Министерства среднего и высшего образования страны.

Диктант начнется в 15:00 в десяти вузах республики, среди которых Ташкентский университет информационных технологий, Государственный университет мировых языков Узбекистана и Самаркандский государственный университет. Организуют акцию помимо министерства Единый интегратор UZINFOCOM и Университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

Diktant.uz — это социальная акция, призванная повысить уважение к узбекскому языку, а также уровень грамотности населения. Кроме того, "Тотальный диктант" пропагандирует изучение молодежью языковой культуры и национальных духовных ценностей, уточняется на сайте ведомства.

Акция Тотальный диктант в регионах России
© Sputnik / Александр Кряжев
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Написать диктант можно как на кириллице, так и на латинице. Желающих поучаствовать просят пройти регистрацию на сайте diktant.uz, указать имя, фамилию и номер мобильного телефона. На этом портале позже опубликуют и результаты проверки знаний.

Аналогичная международная акция "Тотальный диктант" — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года по инициативе правительства России. Диктуют тексты известные представители культуры, преподаватели школ и работники библиотек.

Теги:
Тотальный диктант, Акция, Университет, Узбекистан, Национальные языки



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