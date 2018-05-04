В республике впервые пройдет акция "Тотальный диктант" на узбекском

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В следующую пятницу, 11 мая, в пяти городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде, Андижане, Карши и Термезе впервые пройдет общереспубликанская акция "Тотальный диктант", сообщает пресс-служба Министерства среднего и высшего образования страны.

Диктант начнется в 15:00 в десяти вузах республики, среди которых Ташкентский университет информационных технологий, Государственный университет мировых языков Узбекистана и Самаркандский государственный университет. Организуют акцию помимо министерства Единый интегратор UZINFOCOM и Университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

Diktant.uz — это социальная акция, призванная повысить уважение к узбекскому языку, а также уровень грамотности населения. Кроме того, "Тотальный диктант" пропагандирует изучение молодежью языковой культуры и национальных духовных ценностей, уточняется на сайте ведомства.

© Sputnik / Александр Кряжев Дина Рубина о том, как ее уговорили написать текст для тотального диктанта

Написать диктант можно как на кириллице, так и на латинице. Желающих поучаствовать просят пройти регистрацию на сайте diktant.uz, указать имя, фамилию и номер мобильного телефона. На этом портале позже опубликуют и результаты проверки знаний.

Аналогичная международная акция "Тотальный диктант" — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года по инициативе правительства России. Диктуют тексты известные представители культуры, преподаватели школ и работники библиотек.