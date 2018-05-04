Для логистических компаний в Узбекистане установили минимальные налоги

Чтобы они платили открыто и честно, им установили минимальную, но обязательную ставку, Минфин вводит новые механизмы работы.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана в 2018 году ввело минимальную, но обязательную сумму налога для логистических компаний на одно транспортное средство в размерах для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в Бюджетном послании ведомства.

Таким образом министерство вводит дополнительные механизмы и инструменты, обеспечивающие налоговый контроль.

Согласно проведенному анализу, логистические компании скрывают значительную часть своей выручки. В 2016 году такие юрлица платили в среднем около 140 тысяч сумов, в то время как индивидуальный предприниматель платит 260 тысяч.

По закону сумма фиксированного налога на перевозку грузов устанавливается в зависимости от грузоподъемности транспортного средства.

Расходы на экономику в 2018 году, согласно Бюджетному посланию, должны составить около 7 триллионов сумов, рост составит 31,9%.