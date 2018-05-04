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Мингбулакские школьники навестили наманганских ветеранов

Школьники из поселка Джумашуй навестили наманганских ветеранов

© Новости Узбекистана / И. Решетников
В Узбекистане
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (97)
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Дети подготовили для пожилых людей литературную композицию и исполнили песни.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Учащиеся школы №14 поселка Джумашуй в Мингбулакском районе навестили ветеранов Второй мировой войны, проживающих в Наманганской области. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

Они подготовили для пожилых людей литературную композицию, а юный скрипач Мухаммадриё Садриддинов сыграл мелодию песни "Надо родиться в Монако" из репертуара Джо Дассена.

Также дети подарили ветеранам сувениры и сладости и послушали рассказы о войне и жизни в тылу. В итоге встречи они сфотографировались на память.

Ветеран войны
© Flickr / Arian Zwegers
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В рамках благотворительной акции "Родник добра" школьники встретились с ветераном войны Сергеем Александровичем Крюковым, пережившей блокаду Ленинграда Лидией Ивановной Филатовой, ветераном труда Ниной Федотовной Чистяковой. Увидеться с Виктором Ивановичем Худяковым не удалось из-за его состояния здоровья.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и почестей, его отмечают 9 мая.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (97)

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Теги:
ветеран, школьники, Узбекистан, Государственные праздники



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