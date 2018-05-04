Школьники из поселка Джумашуй навестили наманганских ветеранов

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Учащиеся школы №14 поселка Джумашуй в Мингбулакском районе навестили ветеранов Второй мировой войны, проживающих в Наманганской области. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".
Они подготовили для пожилых людей литературную композицию, а юный скрипач Мухаммадриё Садриддинов сыграл мелодию песни "Надо родиться в Монако" из репертуара Джо Дассена.
Также дети подарили ветеранам сувениры и сладости и послушали рассказы о войне и жизни в тылу. В итоге встречи они сфотографировались на память.
В рамках благотворительной акции "Родник добра" школьники встретились с ветераном войны Сергеем Александровичем Крюковым, пережившей блокаду Ленинграда Лидией Ивановной Филатовой, ветераном труда Ниной Федотовной Чистяковой. Увидеться с Виктором Ивановичем Худяковым не удалось из-за его состояния здоровья.
Мероприятие приурочено ко Дню памяти и почестей, его отмечают 9 мая.