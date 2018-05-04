Минфин снизил расходы на науку на 4,5% — до 30,7 миллиарда сумов

На культуру и спорт выделили в 2,5 раза больше средств — 243 миллиарда, уточняется в Бюджетном послании.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министерство финансов Республики Узбекистан снизило расходы на науку на 4,5% — до 30,7 миллиарда сумов, средств на просвещение, здравоохранение, культуру и спорт, в свою очередь, выделили больше. Об этом сообщается в Бюджетном послании ведомства.

В целом доходы министерства с января по март выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2% — до 14,16 триллиона сумов, а расходы — на 38,4% — до 14,12 триллиона сумов. Расходная и доходная часть рассчитываются без учета показателей целевых фондов.

Ранее сообщалось, что на мероприятия по переходу на 11-летнее образование в республике Минфин потратит 728,5 миллиарда сумов, из них на издание учебников — 46 миллиардов. На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов из бюджета Узбекистана выделят 815 миллиардов сумов.