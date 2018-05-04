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Специалисты "Узбеккино" посмотрели классику в Самарканде

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
В Узбекистане
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В начале мая состоялись выездное заседание коллегии национального агентства и семинар, посвященный итогам работы.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Самарканде состоялись выездное заседание коллегии национального агентства "Узбеккино" и семинар, посвященный итогам работы в первой четверти года. Об этом сообщает портал "Культура.уз".

"В работе нашего кино происходят добрые перемены. Растет число фильмов, которые привлекают внимание зрителей. Преображается облик студии "Узбекфильм". Шаг за шагом решаются имеющиеся проблемы. На состоявшемся заседании коллегии и семинаре намечены пути дальнейшего улучшения работы", — уточняется в сообщении.

Специалисты посетили кинотеатр "Шарк юлдузи" и летний кинотеатр в помещении Драматического театра имени Хамида Алимджана в Самарканде.

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Также они изучили опыт работы автокинотеатра, который появился в городе впервые. Еще один пункт программы — показ фильмов из золотого фонда.

В территории ансамбля Регистан гости познакомились со светозвукопанорамой в формате 3D, она работает с 2015 года.

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Теги:
Театр, Культура, Национальное агентство "Узбеккино", Узбекистан, Кино



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