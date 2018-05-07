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Школьники во время перемены, архивное фото

Прокуратура выявила нарушения в школе-интернате под Ташкентом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Узбекистане
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Сотрудники учреждения не проходят медицинские обследования, в общежитии не созданы санитарно-гигиенические условия.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Ташкентской области выявили грубые нарушения в специализированной школе-интернате №78 Аккурганского района, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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В общежитии не созданы соответствующие санитарно-гигиенические условия, дети не имеют возможности умываться, 33 сотрудника учреждения не прошли необходимые медицинские обследования, нет отдельных помещений для дошкольников.

Также правоохранители выявили нарушения в уборке туалетов, дети заразились кожно-венерическими заболеваниями и не получили лечение. В школе не проводят образовательно-воспитательную работу.

Кроме того, в марте из интерната пропал 16-летний воспитанник, сотрудники скрыли этот факт и не объявили подростка в розыск.

Прокуратура начала расследование, планируется принять все необходимые меры и привлечь виновных к ответственности.

Теги:
прокуратура, интернат, нарушения, Ташкентская область, Педагогический процесс



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