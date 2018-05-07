Прокуратура выявила нарушения в школе-интернате под Ташкентом

Сотрудники учреждения не проходят медицинские обследования, в общежитии не созданы санитарно-гигиенические условия.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Ташкентской области выявили грубые нарушения в специализированной школе-интернате №78 Аккурганского района, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В общежитии не созданы соответствующие санитарно-гигиенические условия, дети не имеют возможности умываться, 33 сотрудника учреждения не прошли необходимые медицинские обследования, нет отдельных помещений для дошкольников.

Также правоохранители выявили нарушения в уборке туалетов, дети заразились кожно-венерическими заболеваниями и не получили лечение. В школе не проводят образовательно-воспитательную работу.

Кроме того, в марте из интерната пропал 16-летний воспитанник, сотрудники скрыли этот факт и не объявили подростка в розыск.

Прокуратура начала расследование, планируется принять все необходимые меры и привлечь виновных к ответственности.