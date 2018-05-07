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Узбекские милиционеры возле дома

В Ташкенте школьница повесилась у себя дома

AP Photo / Anvar Ilyasov
В Узбекистане
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В предсмертной записке девятиклассница попросила прощения у матери и младшей сестры, происшествие стало неожиданностью для знакомых.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента ученица 9-го класса средней школы №69 повесилась в собственном доме, сообщает пресс-служба МВД по столице.

В предсмертной записке ученица 9-го класса попросила прощения у младшей сестры и матери и написала, что "скоро они встретятся". Педагоги школы и сотрудник по духовно-нравственному воспитанию сообщают, что новость стала неожиданностью для учителей и знакомых девушки.

Перед случившимся школьница два дня не приходила на занятия, родители сообщили, что она болеет. В момент суицида она находилась дома одна.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

С 1 апреля 2018 года в Узбекистане проводится профилактика самоубийств. Органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в психиатрические службы о каждом случае попыток суицида.

Теги:
суицид, МВД, Школа, Ташкент, Суицид



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