В Ташкенте школьница повесилась у себя дома

В предсмертной записке девятиклассница попросила прощения у матери и младшей сестры, происшествие стало неожиданностью для знакомых.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента ученица 9-го класса средней школы №69 повесилась в собственном доме, сообщает пресс-служба МВД по столице.

В предсмертной записке ученица 9-го класса попросила прощения у младшей сестры и матери и написала, что "скоро они встретятся". Педагоги школы и сотрудник по духовно-нравственному воспитанию сообщают, что новость стала неожиданностью для учителей и знакомых девушки.

Перед случившимся школьница два дня не приходила на занятия, родители сообщили, что она болеет. В момент суицида она находилась дома одна.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

С 1 апреля 2018 года в Узбекистане проводится профилактика самоубийств. Органы внутренних дел обязаны незамедлительно сообщать в психиатрические службы о каждом случае попыток суицида.