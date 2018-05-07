Минфин Узбекистана возобновил выпуск ценных бумаг

Вырученные от реализации средства государство направит на социально-экономическое развитие, также рассматривается вопрос об облигациях.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Министерство финансов Республики Узбекистан снова начнет выпускать государственные ценные бумаги, сообщает пресс-служба ведомства.

Средства, вырученные от реализации, планируется направлять на социально-экономическое развитие страны. Также специалисты изучают вопрос использования облигаций, которые широко применяют в мировой практике.

Выпуск ценных бумаг в Узбекистане приостановили в 2011 году. С 1996 по 2011 год Минфин выпустил ценные бумаги общей стоимостью около 803 миллиардов сумов, среднегодовая стоимость составила 50 миллиардов сумов.

В конце марта Центробанк опубликовал Концепцию развития и осуществления денежно-кредитной политики, которая предусматривает возобновление выпуска ценных бумаг. Стабильный фондовый рынок — это не только источник покрытия дефицита бюджета, но и значимый инструмент в развитии финансовой отрасли экономики.