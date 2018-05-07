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Центр передовых технологий создали в Узбекистане

© Sputnik / Денис Абрамов
В Узбекистане
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Соответствующее постановление в мае подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, учреждение заработает при Министерстве инновационных технологий.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане появилось государственное предприятие "Учебно-экспериментальный центр высоких технологий", сообщает пресс-служба посольства республики в Кыргызстане.

"Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий", — уточняется на сайте.

Специалисты центра займутся выполнением целевых научно-технических и инновационных программ, а также содействием в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях. Все программы будут выполняться на уровне мировых стандартов.

Офисное здание компании Узбектелеком
Пресс-служба "Узбектелеком"
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Особое внимание новый центр уделит созданию необходимых условий для сотрудничества с исследователями и учеными, обеспечению интеграции науки, производства и образования.

Среди основных целей — разработка передовых технологий в различных сферах науки, участие в моделировании, макетировании и изготовлении образцов для новых продуктов.

Организация создана при Министерстве инновационного развития Узбекистана.

Теги:
центр, Наука, Министерство инновационного развития Узбекистана, Узбекистан, Инновационные открытия



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