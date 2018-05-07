Центр передовых технологий создали в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане появилось государственное предприятие "Учебно-экспериментальный центр высоких технологий", сообщает пресс-служба посольства республики в Кыргызстане.
"Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий", — уточняется на сайте.
Специалисты центра займутся выполнением целевых научно-технических и инновационных программ, а также содействием в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях. Все программы будут выполняться на уровне мировых стандартов.
Особое внимание новый центр уделит созданию необходимых условий для сотрудничества с исследователями и учеными, обеспечению интеграции науки, производства и образования.
Среди основных целей — разработка передовых технологий в различных сферах науки, участие в моделировании, макетировании и изготовлении образцов для новых продуктов.
Организация создана при Министерстве инновационного развития Узбекистана.