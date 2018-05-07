В Ташобласти откроют онлайн-аукционы для продажи госактивов

Теперь это единственный законный способ реализовать объекты недвижимости и активы в регионе.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкентской области с 10 мая государственные активы и объекты недвижимости можно будет продавать только через онлайн-аукционы, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Реализация осуществляется на электронной торговой площадке E-IJRO. Среди выставленных на торги объектов в регионе — лагерь "Орзу" в Ахангаранском районе, неработающие детские сады, зона отдыха предприятия "Агромир-Газалкент" и другие здания.

Все желающие узнать информацию о торгах могут позвонить по телефонам 230-41-80, 230-41-70, 230-41-68 либо посмотреть на сайтах privatization.gkk.uz и e-auksion.uz.

Решение об эксперименте с онлайн-аукционами правительство Узбекистана приняло в конце марта. С июля площадка должна начать предоставлять государственное имущество в аренду.