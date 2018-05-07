Всех обвиняемых по делу Абдуллаева освободили из-под стражи

Троих из них — Насреддинова, Оллоерова и Салаева — Ташкентский городской суд полностью оправдал.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В понедельник Ташкентский городской суд вынес приговор по делу Бобомурода Абдуллаева, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан.

Журналиста приговорили к трем годам исправительных работ с взысканием 20% заработной платы в пользу государства и освободили в зале суда, с трех других подозреваемых — Хаетхана Насреддинова, Шавката Оллоерова и Равшана Салаева — сняли все обвинения.

Суд под председательством Зафара Нурматова постановил прекратить уголовное дело и назначить взыскание следователям, которые его вели.

Для Абдуллаева обвинение переквалифицировали с части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Узбекистана "Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя" на пункт "б" части 3 этой же статьи "Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя". Ранее прокуратура настаивала на лишении свободы на срок до 5 лет.

Бобомурода Абдуллаева арестовали в сентябре 2017 года. Вместе с Насреддиновым его обвинили в призывах к свержению действующей власти в интернете. Предпринимателей Шавката Оллоерова и Равшана Салаева судили за предоставление информации.