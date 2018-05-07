Ташкентцы решили через суд добиться отмены строительства многоэтажки

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Жители Юнусабадского района Ташкента подали в Мирабадский районный административный суд заявление, они требуют признать недействительным решением хокима о выделении девелоперской компании " Murad Buildings" земельного участка под строительство многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

"Мы, жители домов 8-го квартала Юнусабадского района, считаем, что указанное решение хокима г.Ташкента не соответствует законодательству о градостроительной деятельности, нарушает наши права и должно быть признано недействительным по нескольким основаниям", — говорится в иске.

При этом одним из пунктов решения хокима было получение согласия от жителей окрестных домов.

В начале 2018 года бывший хоким Ташкента Рахмонбек Усманов выделил строительный участок вблизи домов 17, 18, 19, 20 в Юнусабадском районе, площадь составила 1,23 гектара. Там планировали возвести два многоэтажных дома в 7 этажей.