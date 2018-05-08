В Ташкенте запретили вырубать деревья старше 10 лет

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Новый хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев намерен взять под личный контроль вырубку деревьев в столице, сообщает пресс-служба хокимията.

Администрация столицы просит жителей принять участие в мероприятиях, направленных на сохранение природных богатств, а также предотвращать их уничтожение.

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Также о намерениях хокима предупредили соответствующие ответственные организации и ведомства. В городе запретили вырубать те деревья, которые считаются здоровыми и которым уже больше 10 лет. К нарушителям обещают применить меры.

Глава Ташкента уведомил граждан, что "этому беспорядку будет положен конец в течение трех дней".

Свидетели вырубки деревьев могут позвонить в Государственный комитет охраны природы по телефону 277-75-43 или в отделение милиции.

В Ташкенте в конце апреля сменился хоким. Теперь администрацию возглавляет основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев, он сменил Рахмонбека Усманова, который занимал этот пост 7 лет.