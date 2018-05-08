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Здание Министерства юстиции Узбекистана

Музей истории органов юстиции открыли в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Организовало экспозицию соответствующее ведомство, в нее входят экспонаты с 1917 года по сей день.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана открыло в Ташкенте Музей истории ведомства, сообщает пресс-служба организации.

"В Министерстве юстиции Республики Узбекистан организован первый в его истории Музей истории органов юстиции. В его экспозицию входят экспонаты, отражающие историю образования и эволюции Министерства юстиции", — говорится в сообщении.

Музей состоит из шести разделов. В этих экспонатах, архивных фотоснимках отображаются история развития и настоящее Министерства юстиции.

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В экспозиции представлены фотоснимки, архив документов и подлинные материалы с 1917 года по сей день. Также посетители смогут увидеть акты регистрации браков, рождения и смерти с начала XX века. Все экспонаты исследовала и собирала специальные группа экспертов.

Кроме того, в музее хранится уникальный экспонат — первый документ, принятый после обретения страной независимости — "Декларация независимости". Смогут гости ознакомиться и с историей Министерства.

Церемония открытия музея состоится 9 мая, в День памяти почестей. Дата выбрана в знак уважения к ветеранам.

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Теги:
министерство, музей, Узбекистан, Музеи и библиотеки



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