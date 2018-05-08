Новую инспекцию по агропромышленности учредили при Генпрокуратуре

Учреждение по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности считается правоприемником хлебной инспекции и инспекции по надзору за состоянием машин.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. При Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в мае учредили новую Инспекцию по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Учреждение считается правоприемником ряда других организаций — Государственной хлебной инспекции при Кабинете министров, Главной государственной инспекции по племенному делу в животноводстве, Республиканской водной инспекции " Узсувназорат" и других. Все они прекращают работу с 1 августа.

© Sputnik / Владимир Акимов За агропромышленным комплексом Узбекистана проследит новая инспекция

В задачи новой инспекции входят контроль за состоянием требований закона по хранению семян, выполнение требований по формирования запасов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, проверка качества зерновых культур, хлопка-сырца и семян. В организации создано 1,7 тысячи рабочих мест.

Также в Узбекистане появится Государственной унитарное предприятие "Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе" и Фонд развития Инспекции.