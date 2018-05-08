"Песни Великого подвига" услышали ветераны на концерте в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Ко Дню памяти и почестей в Ташкенте состоялся концерт "Песни великого подвига", сообщает пресс-служба Российского центра культуры и науки в Ташкенте.

Мероприятие организовали при поддержке Российского центра науки и культуры в столице Узбекистана. Начался концерт с черно-белого видеоряда с эпизодом объявления народу Советского Союза о вторжении немецко-фашистских войск 22 июня 1941 года.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Показ фильма "Собибор" прошел в Ташкенте в преддверии 9 Мая

Затем музыканты исполнили песни военных лет под аккомпанемент Государственного камерного оркестра народных инструментов "Согдиана". В программе приняли участие хор музыкального театра-студии Государственной консерватории Узбекистана, лауреаты международных и республиканских конкурсов Азиз Юлдашев, Камолиддин Мухаммадиев, Усмон Рахимов, Алексей Сабиров, Гайбулла Турсунов.

Для зрителей прозвучали такие известные композиции, как "Журавли", "Офицеры", "Поклонимся", "Бухенвальдский набат" и "День Победы", под последнюю песню зрители поднялись со своих мест.

Концерт организован при поддержке Российского центра науки и культуры в Ташкенте. На мероприятие также пригласили чрезвычайного и полномочного посла РФ Владимира Тюрденева, руководителя Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктора Шулику и других гостей из разных стран и организаций.

В этом году в Узбекистане с особым размахом отмечают 9 Мая — очередную годовщину победы во Второй мировой войне. В апреле президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о программе мероприятий. К празднику в Ташкенте прошел автопробег, улицы города украшают инсталляциями, в метро проходит программа с музыкой военных лет.