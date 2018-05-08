Школу-интернат молодых химиков и биологов создадут в Ташкенте

Она откроется на месте II академического лицея при Национальном университете Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте на месте II академического лицея при университете Узбекистана в Алмазарском районе откроют школу-интернат молодых химиков и биологов. Об этом говорится в проекте постановления президента Шавката Мирзиёева.

Учреждение будет носить имя Абу Али Ибн Сины, его создают по инициативе Министерства инновационного развития.

Ученикам в новой школе будут на основе современных технологий и методов будут преподавать химию и биологию. Особое внимание уделят изучению иностранных языков. Также ученики школы пройдут практику в научно-исследовательских организациях и Академии наук республики.

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Поступить в школу можно будет с 7-го класса. Квоту и экзамены определят Министерство инновационного развития и Министерство народного образования. В случае принятия документа первые классы наберут уже в этом году.

В 2018 году в Узбекистане проводят переход на 11-летнее образование. Министерство образования намерено выделить на эти мероприятия 728,5 миллиарда сумов, из них 46 миллиардов — на издание учебников.