16:44 08 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Школьники во время перемены, архивное фото

Школу-интернат молодых химиков и биологов создадут в Ташкенте

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
22 0 0

Она откроется на месте II академического лицея при Национальном университете Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте на месте II академического лицея при университете Узбекистана в Алмазарском районе откроют школу-интернат молодых химиков и биологов. Об этом говорится в проекте постановления президента Шавката Мирзиёева.

Учреждение будет носить имя Абу Али Ибн Сины, его создают по инициативе Министерства инновационного развития.

Ученикам в новой школе будут на основе современных технологий и методов будут преподавать химию и биологию. Особое внимание уделят изучению иностранных языков. Также ученики школы пройдут практику в научно-исследовательских организациях и Академии наук республики.

Открытие класса русского языка в школе Узбекистана
Русская гуманитарная миссия
Новые классы русского языка открылись в школах Узбекистана

Поступить в школу можно будет с 7-го класса. Квоту и экзамены определят Министерство инновационного развития и Министерство народного образования. В случае принятия документа первые классы наберут уже в этом году.

В 2018 году в Узбекистане проводят переход на 11-летнее образование. Министерство образования намерено выделить на эти мероприятия 728,5 миллиарда сумов, из них 46 миллиардов — на издание учебников.

Теги:
химия, Образование, Узбекистан, Среднее образование



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Легковой автомобиль, в котором были обнаружены пакеты с наркотическими средствами
    Нюх не подвел

    В Азербайджане при проверке автомобиля из Ирана таможенники ничего не обнаружили, но допущенная к машине собака нашла крупную партию наркотиков.

  • Найденные патроны
    "Богатое" наследство

    Житель Бреста во время ремонта в квартире, которая ему досталась в наследство, нашел арсенал патронов.

  • Шестерых курсантов Сухумского военного училища наградили медалью 25 лет министерства обороны Абхазии за участие в проекте Возвращение имени и международном лагере Юный патриот.
    Возвращение имени

    Курсантов Сухумского военного училища наградили за участие в проекте "Возвращение имени" – с 2016 года они нашли более 70 пропавших без вести фронтовиков.

  • Сторонники Никола Пашиняна собираются на площади Республики (8 мая 2018). Еревaн
    Выборы премьера

    Ереванцы снова собираются на площади Республики. На этот раз — в ожидании внеочередного заседания парламента, где ожидается избрание премьер-министра.

  • Здание Службы государственных доходов
    Какие налоги?

    Более 70 тысяч предприятий в Латвии в 2017 году не платили налоги, причем половина из них делают это в течение четырех лет.

  • Строительство Белорусской АЭС в Островце
    Спасибо за заботу!

    Посольство Белоруссии в Литве поблагодарило литовскую сторону за "заботу" о безопасности строящейся БелАЭС.

  • Военный парад в Москве, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ
    Почетные гости

    Организаторы поездки ветеранов Великой Отечественной войны из Приднестровья в Москву рассказали, кто примет участие в параде на Красной площади.

  • Возложение венка от Сил обороны Эстонии к монументу Воина-освободителя на военном кладбище в Таллинне
    Дань памяти

    Эстонские военные от имени народа республики почтили память павших во Второй мировой войне, отдав честь и возложив венок к Бронзовому солдату.

  • Кража невесты
    "Древний красивый обычай"

    Видеоролик в социальной сети с кражей невесты в Северной Осетии за неполные сутки набрал 37 тысяч просмотров.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

На базе общевойскового полигона Чирчик впервые в Узбекистане были организованы соревнования по танковому биатлону.
Гонки на танках добрались до Узбекистана
Возвращение железного генерала: открытие памятника Сабиру Рахимову
Памятник генералу Сабиру Рахимову открыли в Ташкенте
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054