Ценовой порог на цемент для подрядчиков установили в Узбекистане

Это указано в постановлении президента "О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка цементом".

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Республике Узбекистан в мае установили ценовой порог на цемент для ряда подрядных организаций. Об этом говорится в опубликованном 4 мая постановлении президента Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка цементом".

Предприятиям-монополистам теперь можно реализовывать до 2 миллионов тонн цемента по двусторонним договорам с подрядными организациями. Цена составит 367 тысяч сумов за тонну, а предоплата — 100%.

© Sputnik / Игорь Зарембо Таджикистан увеличил поставки цемента в Узбекистан в 17,2 раза

При этом сделки разрешены по двусторонним договорам с подрядными организациями, которые осуществляют строительство доступного жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также по новым условиям построят здания социальной сферы и водохозяйственные объекты.

В конце января этого года правительство Узбекистана для уменьшения случаев спекуляции предложило ограничить цены на цемент в республике до 500 тысяч сумов за тонну. Таким образом компания "Узстройматериалы" обеспечивает узбекистанцев качественной продукцией по приемлемой цене.