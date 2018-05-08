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Волонтеры в Ташкенте поздравили ветеранов с Днем памяти и почестей

© Новости Узбекистана / И. Решетников
В Узбекистане
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (113)
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Российский центр и науки и культуры провел ежегодную акцию, приуроченную к празднику 9 мая.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники и волонтеры Российского центра науки и культуры в Ташкенте провели ежегодную акцию "Поздравь ветерана" ко Дню памяти и почестей 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Это не только возможность поздравить героев, но также услышать их фронтовые истории, так как ветераны — это живые свидетели тех исторических событий", — уточняется на сайте.

Сообщается о трех ветеранах в Ташкенте и двух в городе Чирчик, которых удалось посетить волонтерам. Владимир Яшин принимал участие в освобождении Польши, Украины и Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков и награжден орденом Красного Знамени и орденом Славы.

Австрийский актер Вольфганг Черны, российский режиссер и актер Константин Хабенский и немецкий актер Филипп Рейнхардт (слева направо) на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Показ фильма "Собибор" прошел в Ташкенте в преддверии 9 Мая

Александр Величко — полный кавалер ордена "Славы", он получил эту высокую награду за личное мужество и отвагу.

Константин Подколзин — заслуженный ветеран Второй мировой войны, участвовал в боях в Берлине в самом конце войны, а также принимал участие в освобождении Чехословакии, награжден орденом "Славы" и орденом "За отвагу".

В Чичике сотрудники поздравили крымскотатарских ветеранов Майю Азаматову и Юсуфа Велиева.

Цель акции "Поздравь ветерана" — напомнить молодежи о Победе и подвиге советских воинов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось о концерте "Песни великого подвига", который также организовал центр науки и культуры. Гости-ветераны послушали песни военных лет — "День Победы", "Журавли", "Офицеры", "Поклонимся" в исполнении оркестра.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о расширенной программе мероприятий ко Дню памяти и почестей в этом году. Улицы Ташкента украшают инсталляциями, в начале мая прошел автопробег, а в метро звучит музыка.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (113)



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