На каких улицах Самарканда ограничат движение 9 мая

Власти города намерены перекрыть семь дорог и площадей с 8:00 до 13:00.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. С 8:00 до 13:00 в День памяти и почестей, 9 мая, в Самарканде ограничат движение на улицах и площадях, сообщает пресс-служба хокимията.

"В связи с празднованием Дня Памяти и почестей на некоторых улицах города Самарканда, где будут проходить торжественные мероприятия, движение транспорта будет временно приостановлено", — уточняется в сообщении.

Речь идет о части от площади Регистан до площади Амира Темура, части площади Амира Темура до площади у областного Театра музыки и драмы, площади Кук Сарай в центре, части дороги от пересечения улиц Мирзо Улугбека и Бустансарой до площади Кук Сарай.

Также движение перекроют на Университетском бульваре, на части дороги от Университетского бульвара до пересечения с улицей Мукимий и части от пересечения улиц Махмуда Кошгарий с Мирзо Улугбека до улицы Амира Темура.

В 2018 году День памяти и почестей отмечается в Узбекистане с особенным размахом. В конце апреля президент страны Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление. В мае в Самарканде прошел тематический автопробег, 18 российских автолюбителей проехали по городу на машинах ГАЗ М-20 "Победа".