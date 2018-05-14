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Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-м Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
Дневник Канн. Лица, образы, наряды...
СПУТНИК_Драка сурков на дороге
Бокс пушистых грызунов: в Китае сурки устроили драку посреди дороги
Дети — главные жертвы войны в Сирии
Дети — главные жертвы войны в Сирии

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