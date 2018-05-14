Руководитель Murad Buildings заявил о готовности за счет своей компании построить на месте предполагаемой многоэтажки здание для нужд махалли.
Вылеты из Ташкента в Ургенч, из Ургенча в Нукус, из Нукуса в Ташкент и из Ургенча в Ташкент будут осуществляться 18 и 25 мая
Обменять водительские удостоверения можно по трем адресам Центров госуслуг в будние дни с 9 до 18 часов.
Первый презентационный рейс будет выполнен 15 мая для рабочей группы, состоящей из представителей министерств и ведомств, СМИ и директоров турфирм Узбекистана.
Корреспондент Sputnik побывал на победном для сборной Узбекистана полуфинале международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя".
Российские кинематографисты совместно с узбекскими коллегами начнут съемочные работы в Узбекистане уже в этом году.
В 2014 году его осудили на 10 лет и 8 месяцев по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана.
Также в аэропорту города и здании акционерного общества "Ташкентская теплоэлектроцентраль" понизят давление воды.
Руководитель мотопробега клуба "Ночные волки" Виталий Падалкин рассказал о маршруте байкеров, а также о том, как эту акцию памяти встречали в разных странах постсоветского пространства.
Развитие болезни Альцгеймера возможно замедлить на ранней стадии — об этом заявили российские специалисты из лаборатории иммунологии и вирусологии Курчатовского института.