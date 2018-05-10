Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая, курсы работают с 2007 года.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Высшие учебные курсы при Генеральной прокуратуре преобразовали в Академию. Соответствующий указ по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 8 мая подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Высшие учебные курсы работают в республике с 2007 года. За 11 лет педагоги успели подготовить 4,3 тысячи работников, а также переподготовить 186 управленцев в этой сфере.

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Преобразование в мае провели для определения принципиально новых направлений деятельности прокуратуры, повышения ее роли в реализации реформ. Также, по мнению властей, это позволит ведомству более качественно выполнять поставленные задачи.

Новое учебное заведение носит название Академия Генеральной прокуратуры Узбекистана. Она считается образовательным и научно-исследовательским учреждением, ответственным за подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Работникам Академии с 1 июня 2018 года будут выплачивать ежемесячную дополнительную надбавку в размере 100% от оклада.