Хокимият Ташкента приобрел более 84% акций Алмазарской промзоны

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Хокимият Ташкента сразу после назначения нового главы приобрел 82,02% акций Алмазарской малой промышленной зоны, площадь зданий и сооружений на этой территории составляет 82 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

Сумма сделки не разглашается, промзона создана на базе производственных площадей и земельных участков акционерного общества "Оникс".

Ранее, согласно постановлению президента "О создании малых промышленных зон в городе Ташкенте", в столице создали еще пять таких объектов в Чиланзарском, Яшнабадском, Учтепинском, Бектемирском и Мирзо-Улугбекском районах.

Пресс-служба президента Узбекистана Новым хокимом Ташкента стал основатель группы компаний Akfa

Подобные территории предоставляют предпринимателям для открытия различных производственных и торговых площадок по льготным арендным ставкам на 10 лет. Для оказания содействия участникам на этих территориях также работают представительства Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса.

Джахонгира Артыкходжаева назначили на пост хокима Ташкента в конце апреля, он сменил Рахмонбека Усманова, который проработал на этой должности 7 лет. За 2 недели работы новый руководитель успел перенести памятник генералу Сабиру Рахимова на прежнее место, вернуть монумент "Дружба народов" и запретить вырубку деревьев старше 10 лет.